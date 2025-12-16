王金平：化解憲政危機要有耐心

賴清德總統十五日以「總統用牋」，函文給立法院長韓國瑜，指行政院長卓榮泰不副署立院通過的財劃法。韓國瑜昨天參加立法院前院長游錫堃新書發表會，致詞時笑稱「總統邀我茶敘我沒去，今天一定要來」，未多回應卓榮泰點名他「無視憲法，拒絕總統邀請」。

游錫堃昨在立院舉辦「台灣民主路—書法集」新書發表會，立法院前院長王金平、蘇嘉全及韓國瑜均出席，前後任立法院長齊聚一堂。

對於韓國瑜未出席總統邀請的國政茶敘，王金平力挺表示，韓院長不能代表立法院針對政策跟人家協商、討論，「這不是韓國瑜一個人能解決的問題」。游錫堃則強調，「台灣民主路，大家要一起走」。

王金平坦言，現在的確是憲政危機時刻，呼籲要有耐心，也要用體諒的心，看如何共同營造一個有憲政秩序的規範，來制定國家的各種政策。王也認為，「總統也應該有他的想法跟做法才對」。

賴總統十五日以「總統用牋」函文給韓國瑜指出，立法院十二月五日再請公布修正財政收支劃分法部分條文，此次修法削弱中央財政，加劇排擠政府推動重要民生政策，阻損守護國家安全及因應天然災變之能力。函文並指，卓榮泰表明修正侵害行政權，違憲重大且明顯，決定不予副署。

