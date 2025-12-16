王金平：現在是憲政危機時刻 非韓國瑜一人可以解決

（中央社記者王揚宇台北16日電）行政院長卓榮泰不副署財劃法，引發討論。前立法院長王金平今天說，現在的確是憲政危機時刻，這不是立法院長韓國瑜一個人可以解決的問題。各界應該用耐心、體諒的心，思考如何共同營造憲政秩序，遵守憲政規範制定國家政策。他認為，賴總統應該有想法、作法。

卓榮泰15日宣布不副署財劃法，並強調行政院不副署的權力絕非行政權獨大、獨裁，立法院可以依憲法增修條文，對他提出倒閣、不信任投票案制衡。

前立法院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃上午在立法院舉行「台灣民主路－書法集」新書發表會，王金平、前立法院長蘇嘉全及韓國瑜皆受邀出席。

韓國瑜抵達會場時被大批媒體包圍，詢問行政院不副署財劃法，以及總統賴清德指國會濫權等議題，他僅回答「謝謝」。

被詢問相關議題時，王金平表示，現在大家各有看法、各有說法，應該讓事情沉澱以後，再來看如何設法解決。

媒體追問，韓國瑜是否應該出面協調。王金平說，這不是韓國瑜一個人能解決的問題，應該整體來看如何處理、化解僵局。

至於是否認為台灣處在憲政危機時刻，王金平說，的確是，就看該如何圓滿處理，各界應該要用耐心、彼此體諒的心，也看看各政黨的立場為何，如何共同營造憲政秩序，大家都遵守憲政規範來制定國家政策。他認為賴總統應該也有想法、作法才對。

對相關議題，游錫堃連3次回應，「台灣民主路，大家一起走」。

游錫堃說，台灣的民主自由非常珍貴，而且在華人文化圈、漢字文化圈中，只有台灣是民主國家。人飢己飢、人溺己溺，其他地方的人民沒辦法享受自由民主生活，全人類都有責任來幫助他們，台灣更是責無旁貸。（編輯：萬淑彰）1141216