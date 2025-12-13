王金平：茶敘可去 不能參與決議

賴清德總統（前左）13日出席宏道獎頒獎典禮，和與會的前立法院長王金平（前右）握手致意。（趙雙傑攝）

總統府日前宣布，賴清德總統將邀請立法院長韓國瑜「國政茶敘」，遭韓國瑜婉拒。前立法院長王金平13日受訪表示，茶敘當然可以去、表示意見就好，但不能參與任何決議。

賴清德總統昨天出席宏道獎頒獎典禮致詞時，提到總預算卡關，意有所指的看著坐在台下的王金平說，「講到這裡，我特別懷念過去王金平院長，立法院長是公道伯」。王金平總是常常協調，盡量避免用表決，也很少逕付二讀，一定要經過立法院的議事程序，即便要逕付二讀，也要朝野大家同意。

廣告 廣告

會後記者詢問王金平，如何看待立法院上周五通過的反年改法案時表示，修改的內容怎麼樣他還不清楚，不便現在做任何的回應。而不要讓國庫破產的方法、項目也很多，每一項都應該提出來討論一下。

對於賴清德擬邀韓國瑜參加「國政茶敘」，媒體詢問，如果現在是立法院長會不會出席？王金平說，如果是茶敘，當然去也可以，但表示意見就好，不能參與做任何的決議。因為任何的決議也是要立法院會正式通過才算是真正的決議。

此外，針對行政院長可能採取「不副署」方式，處理立院已三讀通過的財劃法，王金平認為，各有各的看法，總是各有不同的意見。至於要怎麼處理？他想慢慢看看事情的發展，及各界的討論，「不能說誰合憲、誰不合憲，誰就說了算，不是這麼簡單」。

媒體追問，假設卓榮泰不執行法律是否造成憲政危機？王金平表示，就看行政與立法兩院互動，最後產生一個怎麼樣的結果。