王金平50年感恩宴 藍綠齊聚

前立法院長王金平21日將在高雄漢神巨蛋舉辦從政50年感恩餐敘，籌備會準備限量鶯歌瓷「敬杯」及「不忘初心、50年一瞬」紀念冊致贈與會者。（柯宗緯攝）

前立法院長、高雄國民黨白派掌門人王金平從政滿50年，將於21日在高雄漢神巨蛋舉辦感恩餐會，席開168桌，廣邀各界鄉親與政壇人士同聚。這場餐會名單橫跨藍綠，包括高雄市長陳其邁、國民黨高雄市黨部主委的立委柯志恩皆受邀出席，也讓外界再度感受到人稱「公道伯」的王金平超越黨派的政治分量與人脈深度。

84歲的王金平民國64年以19萬4444票當選增額立委踏入政壇，國會資歷長達44年，歷經6任總統、23任行政院長，並擔任立法院長17年，創下紀錄。他主持國會期間推動逾3500項重要法案，包括全民健保、高鐵預算等重大民生政策，長期以「守中道、行正道、求和諧」自許。

該餐會以「金聲玉振和兩岸 平心從政50年」為主題，由南一中校友總會創會理事長吳榮彬等人發起。吳榮彬表示，他和王金平為南一中校友交情深厚，此次活動單純出於感恩，並無任何政治操作，只希望向這位南台灣重要政治人物致敬。

據了解，餐會將由中華民國農會理事長蕭漢俊主持，王金平將與夫人陳彩蓮一同出席，與會者涵蓋縣市合併前高雄縣27鄉鎮市樁腳、白派長老及第二代代表。陳其邁將致詞回顧與王金平在立法院共事經驗，將代表國民黨參選高雄市長的柯志恩也是座上賓，跨黨派同框備受關注。

籌備會還準備限量鶯歌瓷「敬杯」及「不忘初心、50年一瞬」紀念冊贈送來賓。紀念冊由前立法院參事王耀德撰寫，細述王金平從政歷程，並對「馬王政爭」與「太陽花學運」等關鍵轉折，以「九月風雲」重新詮釋歷史，展現王金平雖已放淡心結，但仍希望替歷史留下真實紀錄的心意。