王金水獲金安獎 開偏鄉醫療專車、幫領藥逾十年

（中央社記者曹亞沿新北21日電）交通部今天舉行金安獎頒獎典禮，優良職業汽車駕駛王金水開醫院接駁車十幾年，每天從台南載送長輩至嘉義長庚，也經常幫他們領藥，甚至爭取將專車開入山區，服務更多偏鄉長輩。

114年金安獎頒獎典禮今天在新北市新莊典華舉行，交通部政務次長陳彥伯致詞時說，每一位金安英雄在路上默默付出，是推動道路安全的最大功臣。經各方努力，今年全國1到8月道路交通事故死亡、酒駕等事件都較去年同期下降，交通部也全面推動「道安三箭」政策，致力打造安全的交通環境。

廣告 廣告

新北市長侯友宜致詞表示，新北市人口404萬為全國之冠，目前除了全力發展軌道建設之外，「安全」更是重點，因此持續改善全市通學環境以及逾百處路口行人安全設施，今年新北更奪下金安獎「交通安全教育」與「公路監理」兩項分組冠軍。

今年共123個團體及個人獲金安獎，其中王金水先生榮獲優良職業汽車駕駛，他民國100年起擔任嘉義長庚醫院接駁車駕駛員，服務行動不便的長輩、身心障礙者上下車。

王金水接受記者訪問時表示，他開醫療接駁車長達十幾年，每天早上6、7時從台南東山發車，載送長輩至嘉義長庚看診，每天往返3趟。

王金水將每位長輩當成家人般用心對待，除了接送之外，也經常幫長輩領處方箋，免去搭車辛勞，「代表我也得到他們的信任」。

王金水說，鄉下地方很少有公車，坐計程車一趟也要幾千元，長輩根本負擔不起。原本醫療專車只有到台南東山，經過他爭取，醫療專車也將服務深入至山區，讓他盡其所能幫助更多偏鄉長輩。（編輯：張銘坤）1141121