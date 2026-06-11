王鑫基領軍 向身障勞工賀節

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勞工局長王鑫基（左三）攜手「台南市餐飲產業工會」及「喜憨兒台南庇護工場」送愛心粽子給身障勞工。（記者黃文記攝）

（另開新視窗）

記者黃文記∕仁德報導

端午節前夕，市府勞工局長王鑫基領軍，十一日攜手「台南市餐飲產業工會」及「喜憨兒台南庇護工場」，前往台南市二十二個行政區，為六十三戶身障勞工家庭送上香氣四溢的端午粽與食品禮盒，傳遞佳節問候，也呼籲雇主多進用身障人才，共同打造友善職場。

台南市餐飲產業工會理事長郭國仁、喜憨兒台南庇護工場每年攜手製作應景端午粽與鮮凍食品，愛心做公益。市府勞工局協助將兩個單位的愛心轉送給身障勞工家庭，局長王鑫基感謝他們的愛心，也親訪部分身障勞工，贈送端午禮盒表達關懷。

王鑫基局長親訪目前在家中從事電訪員工作的重度肢體障礙者楊小姐，楊小姐過去任職於科技公司擔任站長達十五年，後來因疾病影響須定期洗腎，囿於身體因素不得不離開職場；所幸，今年初在勞工局職業重建專業人員評估與協助下，考量楊小姐因身體限制難以久坐、一般職場通勤不易，為其媒合居家電訪員職缺，同時透過「職務再設計」，購置檯燈與電腦椅，顯著改善照明並提升工作舒適度與耐受性，也大幅提高工作效率。