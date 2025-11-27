王陽明一個月暴瘦10公斤！ 身體不適急做檢查

王陽明27日出席活動，分享保養秘訣，注重健康、勤運動的他，最近身體健康亮起紅燈，透露短短一個月內，體重暴跌10公斤，也第一時間做了檢查。

王陽明出席醫美活動（圖／小娛樂）

王陽明表示，平時多喝水、運動、多流汗、適度釋放壓力、飲食控制，是他長年的保養秘訣，只是他笑說，要完全戒掉不吃油炸食品，真的太困難，「為了要維持10%體脂，連水果也不能吃，這太難了啦！」自己不在乎這些數字，因此也已兩、三年沒量過。

接下來，王陽明計畫拍電影，只是拍攝前他身體突感不適，體重一個月從82掉到72公斤，有進一步健康檢查，但並無透露具體病因，僅表示已經康復，體重慢慢吃回8字頭。

王陽明笑說，女兒不喜歡他蓄鬍（圖／小娛樂）

有趣的是，王陽明為了新電影蓄鬍，女兒不是很滿意，「她覺得很醜，我說妳再等幾個月吧！」隨著年紀慢慢增長，女兒已逐漸意識到父母都是公眾人物，有時Netflix打開看到《角頭》、路上看到廣告，都會很開心地說：「那是爸爸！」

王陽明與蔡詩芸向來對女兒隱私相當保護，女兒也已習慣戴眼鏡跟口罩，一次他帶著女兒去看蔡詩芸音樂節演出，過程中不斷有路人上前詢問可否合照，女兒還疑惑地問「爸爸你很有名嗎？」 讓他哭笑不得地回道：「當然啊！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導