王陽明信義區出車禍 追撞前車自責道歉「我會負責」

藝人王陽明新的一年第一天就遭遇車禍，他透過影片分享來龍去脈，並招認是自己的疏失，直呼：「我的問題我會負責。」

事發當天，王陽明開車行經信義區，因紅綠燈轉綠燈時．沒注意到前車還沒起步，就踩了油門，不小心撞了上去。他強調是自己的錯，沒有要推諉責任，就算新的一年一開始就發生車禍感覺特別糟，還是得面對現實處理好這件事。

影片中，可以看到車禍後有找了員警處理，雙方達成和解，王陽明還和被撞的車主同框拍影片表達歉意，並在對方同意下公開影片，他無奈笑說：「這也算是一種緣分吧，對不起啊！」王陽明最後感謝被撞車主的諒解，好在雙方都平安沒受傷，車輛也沒有太嚴重的損壞情況，「幸好我遇到了好人，感謝你的理解，對不起我會負責。」不忘感謝到場員警的協助，「大家新的一年，記得在路上要多注意路況，行車平安喔！」