王陽明元旦出車禍！追撞前車 坦承是自己的問題：我會負責

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

藝人王陽明不時會在社群分享自己的日常生活，4日他分享了一支短片，坦言自己在新年第一天就發生車禍，對此他也相當自責，也承諾將會負起責任，「真的很不好意思前車的車主，還好你們人也超Nice，接下來我一定會把該負責的負責到底！」

王陽明元旦出車禍。（圖／翻攝自王陽明IG）

王陽明在影片中還原了整個車禍過程。他透露，當時自己停在一個紅綠燈路口前，而當號誌燈顏色轉為綠色時，他以為前方車已經離開，便順勢踩下油門，沒想到竟不慎撞了上去，這件事讓王陽明相當自責，而在2026年的第一天就發生事情，也讓他非常懊惱，心情很糟糕。

不過，王陽明表示，不會推卸責任，「我的問題，我會負責！」接著，他提到，自己已經與車主達成和解，影片也是經過對方同意才發布於網路上。而在影片中他與對方合影並感嘆：「這也是一種緣份吧！」同時頻頻道歉。

王陽明坦言，在新的一年發生這樣的事情一定感到不舒服，所幸雙方都平安，車子也都沒有受到很大的傷，而他也慶幸自己遇到了好人，更感謝對方的理解。最後，他說：「2026年大家路上注意安全，安全第一，新年快樂！」







