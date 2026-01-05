王陽明元旦出車禍！開保時捷肇事畫面曝光 自責道歉：我會負責

社會中心／陳韋劭報導

藝人王陽明4日社群上傳一段影片，坦言2026年第一天就出車禍，他主動坦承疏失，並稱幸好雙方都是平安的，車子也沒甚麼大的傷，這是我的問題，我會負責。警方指出，駕駛人皆無酒駕情事，雙方已於現場和解。

王陽明在影片中透露，2026年第一天就出車禍了，這是我的問題，在一個紅綠燈，然後變綠燈，我就踩了油門，我以為前面的車也走了，但還是我的問題，我會負責，事情就是這樣，必須面對問題，必須處理好這件事。

廣告 廣告

王陽明還說，新的一年發生這種事一定會很不舒服，但重點是雙方都是平安的，車子也沒甚麼大的傷，幸好遇到了好人，感謝你的理解，對不起我會負責，也幸好遇到好的警察，2026年大家路上注意安全，安全第一。

王陽明車輛毀損情況。（圖／翻攝畫面）

被撞的前車受損情況。（圖／翻攝畫面）

警方獲報到場處理事故。（圖／翻攝畫面）

警方調查，1月1日18時52分許獲報，北市松仁路28號前發生事故，經查，王姓男子駕駛自小客車沿寶麗廣場停車場右轉松仁路後直行，其前車頭與前方同向自小客車後車尾發生碰撞，事故造成雙方車輛受損。

警方表示，現場經觀察駕駛人無飲酒情形，也無人未受傷，雙方現場和解，員警已依規定製作相關紀錄。警方呼籲駕駛，車輛應保持行車安全距離，以維護交通安全。

更多三立新聞網報導

驚悚影片曝光！單車男斑馬線上被小黃撞飛 頭部重創搶救中

陸配「免費泡腳嫌水髒」！萬里大鵬足湯公園爆衝突 4人互毆掛彩進警局

館粉應徵教練遭拒！開車撞進「成吉思汗」洩憤 最終判決出爐

「超級檢舉達人」出爐！1年檢舉逾5400件 出沒地點、蒐證目標曝光

