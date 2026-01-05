王陽明元旦出車禍！駕跑車信義區追撞 誠懇道歉負責獲激賞

王陽明表示因不慎發生追撞車禍，他誠懇地向受害車主道歉，表示會負起全責。翻攝自IG



愛車成癡的藝人王陽明（Sunny）昨（4日）發布一支Reels短片，透露2026年第一天就發生駕駛跑車追撞意外，自責地向車主與所有人道歉，說「我的問題，我會負責。」態度相當誠懇，獲得對方車主諒解，而網友們也對他讚譽有加。

影片中，王陽明直接面對鏡頭說，這起追撞事故完全是自己的問題，「當時車停在一個紅綠燈路口，當號誌轉變綠燈時，他以為前方車子走了，便順勢踩油門，結果不慎撞上去了。

對於開年第一天就撞車，王陽明不免懊惱，他表示感覺很糟，但這也是一種緣份，自己絕不會推卸責任，會勇於面對錯誤和現實，「必須好好處理這件事。」

廣告 廣告

同時他也透露，事故發生後，他隨即與對方車主溝通道歉，雙方順利達成和解，因此他在徵求對方同意後，拍片警惕自己、提醒大眾要行車安全。

最後，王陽明不忘向粉絲報平安，表示雙方都平安，兩部車經過檢查都沒有很大的傷，算是有驚無險，「我遇到好人。」

而在影片中，王陽明也向對方車主多次道歉，誠懇軟言地表示「不好意思造成你們的麻煩，」也謝謝對方能諒解自己造成的麻煩，讓粉絲們大讚他的公開和認錯負責的態度，為公眾做了一個很好的示範，「人沒事最重要」，「年初遇到壞事，後面就會順了」、「第一天就把今年的爛事用完了」，另有粉絲幽默地安慰他，「被麥可哥撞可以吹一輩子」、「會先拍照要簽名」。

更多太報報導

網紅韓璟遭騷擾逾2年！一查竟是台中警 分局：已記申誡調職

42億元豪宅遭持刀入侵！女星遭兇嫌反控「殺人未遂」堅強發聲了

19歲少女獨駕飛機環繞地球、今落腳台灣！飛抵松山直接進防疫旅館