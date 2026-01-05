王陽明元旦追撞前車承諾負責 警排除酒駕籲保持車距

（中央社記者黃麗芸台北5日電）藝人王陽明發文表示，他在新年首日就發生追撞車禍，幸無人傷，承諾負責到底；警方今天說明，此案已排除酒駕，雙方駕駛現場和解並依規製作紀錄，呼籲行車保持安全距離。

王陽明昨天透過社群網站IG發文表示，沒想到在2026年第一天就發生追撞車禍，所幸無人受傷，坦言是自己不小心、沒注意到，並對遭撞的前車車主致歉，「接下來我一定會把該負責的負責到底」，也提醒大家注意路況、行車平安。

對此，台北市警察局信義分局今天也透過新聞稿說明，1日晚間6時52分獲報松仁路一帶發生交通事故，經派員到場了解，駕駛王男當時沿百貨公司停車場右轉松仁路後南向直行，車頭不慎碰撞前方同向行駛的汽車後車尾。

警方表示，這起事故造成王男座車前車頭及遭撞汽車後車尾受損，雙方駕駛均未受傷，並排除酒駕，雙方駕駛現場和解；警方依規定製作相關紀錄，並呼籲駕車應保持行車安全距離，以維護交通安全。（編輯：陳仁華）1150105