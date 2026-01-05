王陽明元旦追撞認錯！親拍影片道歉：我會負責到底

藝人王陽明4日晚間透過Instagram發布影片，坦承在2026年元旦當天發生追撞事故。根據警方調查，事故發生於1月1日晚間6時52分，地點在台北市信義區松仁路28號前。王姓男子駕駛自小客車從寶麗廣場停車場右轉松仁路後，其車頭與前方同向自小客車後車尾發生碰撞。

王陽明在影片中還原事發經過，表示當時車輛停在紅綠燈路口，號誌轉為綠燈後，他誤以為前方車輛已經起步便踩下油門，未料前車尚未移動，因而造成追撞。他在鏡頭前多次強調這完全是自己的問題，並向對方致歉表示會負起全責。

影片畫面顯示，王陽明與當事人一同出鏡，雙方在信義區車水馬龍的大馬路上相視而笑，氣氛和緩。王陽明表示雖然新年第一天就發生這種事情確實令人不舒服，但慶幸的是雙方人員都平安無恙，車輛也僅有輕微損傷。他特別感謝對方的理解包容，也感謝現場處理的警察協助。

警方表示，經現場觀察兩名駕駛人均無飲酒情形，也無人員受傷，雙方已於現場順利達成和解。警方依規定製作相關紀錄，並提醒所有駕駛人應保持行車安全距離。

王陽明在徵得對方同意後將影片上傳社群，希望藉由這次事故提醒大眾行車安全的重要性。影片發布後10小時內即獲得超過6.3萬人按讚，網友紛紛稱讚他處理態度得當，展現負責任的一面。王陽明最後呼籲大家在新的一年務必注意行車安全，強調安全第一的重要性。

