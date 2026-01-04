王陽明新年信義區出車禍！ 綠燈起步「直撞前車」直道歉：我會負責

王陽明2026年第一天就在北市信義區街頭發生車禍。（翻攝自Instagram @sunnyboyyy）

才剛迎接2026年，藝人王陽明就驚傳在台北市信義區的街頭發生車禍，他在社群分享一段影片，畫面中可以看到他在BELLAVITA百貨旁的路口，他開車在路口等紅綠燈，看到綠燈就直接踩油門，沒注意前車情況，直直往別人車尾撞上，所幸雙方人都平安，他也無奈坦言是他的問題，承諾會向對方負責。

王陽明跨年夜才和老婆蔡詩芸開心慶祝，一起看著台北101煙火迎接2026年，怎料他最新影片透露，他竟然在新年第一天就發生車禍。「是我的問題」，他在信義區街頭用手機自拍表示，當時他開車在紅綠燈變綠燈時，以為前車走了，就直接踩了油門，因此撞上對方車尾，「但還是我的問題，我會負責」。

廣告 廣告

他拍下雙方車子受損的情況無奈地說，必須面對現實處理好這件事，「感覺真糟」，但幸好對方很快就與他和解，雙方還一起用手機自拍，他自嘲「紀念一下這個2026年，但這也是一種緣份吧，不起啊對不起」，感謝對方的諒解。

王陽明新年第一天就開車發生車禍，幸好沒有大礙，雙方也很快達成和解。（翻攝自Instagram @sunnyboyyy）

王陽明表示，新的一年發生這種事情一定會很不舒服，但重點是雙方都是平安的，車子也沒有很大的傷，還好自己遇到好人，他一再道歉重申會負責，也慶幸自己遇到好的警察協助處理後續情況，最後提醒大家路上注意安全，新年快樂。

更多鏡週刊報導

《中華一番》小當家驚傳被賜死！作者自己也慌了「求助過AI」 親曝未來走向

馬杜洛被「活捉」直送紐約 上銬押解畫面曝！竟面露微笑喊這2句

卓揆下令不准播！否則抓回去 陳水扁新節目開播前2小時突喊卡