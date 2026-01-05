王陽明新年第一天出車禍！認錯道歉：我會負責

娛樂中心／楊佩怡報導

43歲的男星王陽明，憑藉痞帥外表及開朗個性收穫大批粉絲。然而他卻在4日晚間無預警發文透露，在2026年第一天就出事的消息。他在影片中表示自己因「誤判」，不小心撞上前車，他表示事發後也與當事人達成和解，並強調這件事是他的責任，「我的問題，我會負責」。





王陽明在新年第一天因「誤判」釀車禍。（圖／翻攝自王陽明IG）

王陽明在4日晚間於IG發出一支影片表示，2026年的第一天就出車禍了，「好啦是我自己不小心沒注意到，真的很不好意思前車的車主，還好你們人也超Nice，接下來我一定會把該負責的負責到底！大家新的一年，記得在路上要多注意路況，行車平安喔」。王陽明在影片中透露車禍細節，在等紅綠燈，並變成綠燈的當下，他以為前車也走了，於是就踩了油門，結果就撞上了前車。從畫面中可見，王陽明的車頭保險桿處有明顯的刮傷，且前擋泥板與氣壩接縫處出現擠壓裂痕。而前車的後保險桿中央偏下方處有明顯的凹陷與刮痕。

王陽明不斷強調這個車禍是他的問題，他會負起責任。（圖／翻攝自王陽明IG）

而王陽明也強調，「我的問題，我會負責」、「必須面對現實、必須處理好這件事」。同時他也在影片中坦言心情很糟糕，但「這也是一種緣份吧」，他在影片中也再次向當事人道歉，謝謝對方的體諒。王陽明也向粉絲報平安，雖然發生碰撞，但重要的是兩邊都是平安的，雙方的車子也都沒有很大的傷。貼文曝光後，不少粉絲在留言區表示「平安！平安！平安就好」、「哥，他們感覺都好開心，但大家平安真的就太好了」、「還好雙方都沒事 2026最不好的已經過了！剩下都只剩好事」、「那天剛好經過有看到…Sunny哥碎碎平安」、「平安第一，不得不說sunny哥處理態度優良Class act. Respec」。





原文出處：王陽明新年第一天出車禍！開保時捷「撞凹前車」畫面曝…認錯道歉：我會負責

