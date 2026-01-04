王陽明新年第一天就車禍！親曝「追撞前車事故」 自責認了：是我的問題

娛樂中心／綜合報導

藝人王陽明一經常透過社群分享生活點滴，4日他上傳一段影片，坦言在迎接2026年的第一天，就意外捲入一起交通事故，並在鏡頭前主動認錯、誠懇致歉，直言：「這完全是我的問題，我會負責。」

王陽明透露，事發當時車輛停在紅綠燈路口，號誌轉為綠燈後，他誤以為前方車輛已經起步，順勢踩下油門，沒想到對方仍停在原地，導致不慎追撞。他回想當下心情直呼「感覺很糟糕」，也相當懊惱自己一時大意釀禍。

王陽明誠懇和車主和解，所幸雙方車子損傷不嚴重。（圖／翻攝自IG @sunnyboyyy）

面對開春就發生的意外插曲，王陽明強調自己沒有任何推諉念頭，表示既然事情已經發生，就必須正面面對、妥善處理。他也透露，事故發生後已第一時間與對方車主溝通，雙方理性協調後順利達成和解，整起事件和平落幕。

廣告 廣告

王陽明呼籲大家在路上要注意行車安全。（圖／翻攝自IG @sunnyboyyy）

為了提醒自己、同時也警惕大眾行車安全，王陽明在徵得對方同意後，將相關畫面公開，並在影片中多次向對方致歉，感謝對方與警方的理解與協助。他感嘆表示，這次相遇或許也是一種「緣分」，雖然新年第一天就遇到這樣的事難免影響心情，但仍選擇把負面經驗轉為提醒。

所幸這起事故並未造成人員受傷，王陽明也向粉絲報平安，強調雙方人都安好，車輛經檢查後也沒有明顯損傷，屬於有驚無險。他最後不忘呼籲大家，新的一年上路務必多留意路況，「安全第一最重要。」不少網友也湧入留言替他加油，紛紛表示「人平安最重要」、「處理態度真的很好」、「2026最不好的已經過了」，對他勇於承擔責任的態度給予肯定。

更多三立新聞網報導

成龍疑和女兒破冰！她罕見開口談父女互動：常看我作品 傳曾暗中被金援

黃蜂女頭撞岩石「嚴重腦震盪」！她揭暈厥背後真相 認了：大腦功能下降

古天樂要來台了！《尋秦記》原班人馬回歸 「合體女友會粉絲」行程曝光

飛不回美國！李奧納多和小24歲女友度假 「遇川普軍事行動」缺席影展

