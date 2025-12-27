王陽明深情告白蔡詩芸！慶祝結婚10週年「謝謝你當我的皇后」

王陽明和蔡詩芸迎來結婚10周年紀念日。（圖／IG@sunnyboyyy）

藝人王陽明和愛妻蔡詩芸，今（27日）迎來結婚10週年紀念日。王陽明在社群平台發布長文，和大家分享兩人從20年前相識、2015年求婚成功，到如今共組家庭的心路歷程。他感性表示，這段旅程就像雲霄飛車般那樣瘋狂，即便中間經歷無數高低起伏，但他們仍克服了一切，持續走到現在。

王陽明幽默引用名言：「愛情是一種短暫的瘋狂，唯有婚姻能治癒它。」他坦言，不敢相信時間過得如此之快，更自嘲「驚訝妳現在還在這裡」。回首這10 年，他承認這段愛情並不完美，背後有著外界看不見的艱辛、醜陋與磨合，但正是這些挑戰，讓兩人的連結更加堅固。

廣告 廣告

談及家庭的轉變，王陽明特別提到女兒的到來。他形容，女兒是蔡詩芸送給他生命中「第二個摯愛」，也讓原本的兩人世界，進化成三個人的溫馨家庭，「妳和 Katiya 就是我的今天，以及我所有的明天，我多麼幸運，能和妳們兩個人一起慢慢變老。」流露出對妻女極致的寵愛。

王陽明自認是ENTJ（指揮官型），特別感謝蔡詩芸多年來的包容與犧牲，不僅支持他忙碌的演藝事業，更包容他那些「瘋狂的愛好」。最後王陽明許下承諾，感性告白「我會永遠愛妳，直到永遠；即使這輩子結束了，我也會在之後的每一世尋找妳並找到妳。我們的靈魂將永遠交織在一起。」

更多中時新聞網報導

NBA》布朗生飆主場新高分 尼克滅火

阿信摔落舞台報平安 F3獻吻表關心

116學年起 四技二專統測改選考