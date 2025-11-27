王陽明爆身體出狀況！ㄧ個月狂瘦10公斤 緊急檢查結果曝光

男星王陽明今（27日）出席首屆「蘋果愛美獎」。蘋果愛美獎提供

男星王陽明今（27日）出席首屆「蘋果愛美獎」，穿著一身大地色西裝，內搭白色T-shirt帥氣亮相，成為「萬紅叢中一點綠」，主持人聶雲提到，「我在健身房心情都沒有很好，有的時候會碰到他，他在裡面超拚的，因為這麼拚身材才好。」對此，王陽明回應，「我覺得就是要愛惜自己羽毛，我很珍惜我現在的這一切。」被問到帥臉、身高和財富只能選一個，王陽明苦惱很久，最後說出「帥臉」。

分享保養祕訣 靠喝水、流汗、放鬆壓力維持好膚況

談及平時如何保養？王陽明分享多喝水、多運動、流汗，也需要時間休息，盡量要發洩壓力，他認為膚況也很重要，「皮膚會讓你知道身體狀況。」只要在戶外或去一些小島曬很多太陽，會敷面膜和蘆薈，「過度曬會傷害到皮膚，回來就是保濕。」同時他也會控制飲食，「如果吃太閒油炸的也會跟皮膚有關，要照顧好皮膚、身體。」

嘴饞也要吃炸雞！不追體脂數字 瘦身靠「時間管理」

王陽明坦言偶爾還是會嘴饞吃炸雞，「不可能完全戒掉，10%以下體脂肪，甜的、水果也不能吃，多痛苦。」他本身則不在乎體脂，如果要瘦身會給自己時間，「接下來要拍新電影，我現在在增重，前陣子身體不舒服，從82公斤掉到72、73公斤。」在檢查後已經恢復健康，最近他有胖回80公斤，「花2個禮拜狂吃。」他還分享女兒不喜歡他蓄鬍，「新角色要留鬍子，她很不喜歡，每天叫我刮鬍子，她覺得很醜，我說再等幾個月吧。」

