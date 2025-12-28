王陽明結婚10週年告白蔡詩芸：就算這輩子結束下輩子也會去找妳

【緯來新聞網】演員王陽明27日在社群平台發表長文，紀念他與妻子蔡詩芸結婚10週年，並首次詳述兩人自2005年相識、2015年訂婚至今共築家庭的心路歷程，透露多年來的感情經歷充滿挑戰但仍堅持走下去，最後更放閃喊話「即使這輩子結束了，我也會在之後的每一世尋找妳並找到妳」。

王陽明結婚10週年告白蔡詩芸。（圖／翻攝王陽明IG）

王陽明在文中以「愛情是一種短暫的瘋狂，唯有婚姻能治癒它」作為開場，回顧10年婚姻生活猶如雲霄飛車，坦言其中包含難以被外界看見的爭執與磨合。他表示，這段關係並不完美，但正因經歷波折，夫妻之間的情感更為牢固。



在談及家庭成員變化時，王陽明特別提到女兒的出生，稱女兒是蔡詩芸送給他「生命中第二個摯愛」，也讓他們的家庭從兩人世界轉變為三人相伴。他寫道：「妳和 Katiya 就是我的今天，以及我所有的明天，我多麼幸運，能和妳們兩個人一起慢慢變老。」



此外，王陽明透露自己屬於MBTI性格分類中的「ENTJ型」，並向蔡詩芸表達感謝，指出妻子多年來包容他的工作壓力與個人嗜好，是他最堅實的後盾。他在文章結尾寫下承諾：「我會永遠愛妳，直到永遠；即使這輩子結束了，我也會在之後的每一世尋找妳並找到妳。」

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

婁峻碩控制狂掌婚禮大小事 感謝未婚妻焦凡凡貼心舉動

小彤老師胰臟癌開刀出院了！吐驚人事實「復發機率6成」