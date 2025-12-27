王陽明罕見發長文公開告白蔡詩芸 結婚10週年紀念日甜喊：之後每一世找到妳

男星王陽明與同樣是藝人的妻子蔡詩芸今年結婚10週年。（圖／楊澍攝）

男星王陽明（Sunny）與同樣是藝人的妻子蔡詩芸（Dizzy）結婚多年，婚後育有一個寶貝女兒，兩人經常透過社群分享生活動態，幸福模樣常羨煞粉絲們。今（27）日是王陽明與蔡詩芸結婚10週年紀念日，他罕見寫下長文放閃，更直言「即使這輩子結束了，我也會在之後的每一世尋找妳」，字裡行間滿是感性與浪漫。

王陽明在社群平台Instagram寫下長文，以「Happy 10th Anniversary」為開頭，回憶兩人一路走來的感情歷程。王陽明提到，雖然婚姻邁入第10年，但實際上兩人早在20年前就已相遇，真正走進人生下一個階段，則是在2015年蔡詩芸答應他的求婚；他幽默表示，妻子至今仍願意陪伴在身邊，讓他感到不可思議又心存感激。

而王陽明引用一句話形容這段婚姻的真實樣貌，「愛情是一種短暫的瘋狂，唯有婚姻能治癒它。」他認為婚姻並非童話故事，一路走來經歷過高低起伏與磨合考驗，如雲霄飛車般瘋狂，但正因為彼此選擇堅持，才能一次次度過關卡；他也自嘲「想甩掉我竟然這麼難」，也笑說兩人又順利撐過一年，沒有把對方逼瘋，顯然做對了不少決定。

談及家庭，王陽明表示，夫妻倆在相互扶持與成長中，逐漸建立起更穩固的關係，並迎來寶貝女兒Katiya，從兩人世界升級為三口之家，為生活增添全新篇章。最後，王陽明深情感謝蔡詩芸為家庭的付出與犧牲，支持他的事業與個性，並直言妻子與女兒已成為他所有的現在與未來，更浪漫告白「即使這輩子結束了，我也會在之後的每一世尋找妳並找到妳。」強調彼此的靈魂將永遠交織在一起，感動地說，「10週年快樂」。

其實蔡詩芸先前也曾分享與王陽明的婚姻保鮮術，兩人再忙也不會忽略彼此的親密時光，笑說有時會相約「tonight is the night」，但卻因為太忙雙雙睡著，「但這就是婚姻的真實模樣，我們每天都很想tonight，只是有時候體力跟不上。」不過，蔡詩芸強調，不管是擁抱、親吻還是小小的貼心舉動，都是10年來感情保鮮的關鍵，「一定要空出時間給彼此，這才是幸福婚姻的核心。」

