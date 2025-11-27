王陽明身體不適「體重掉10公斤」 準備角色竟被女兒嫌醜

藝人王陽明今日出席活動。（圖／蘋果愛美獎提供）





藝人王陽明今（27）日出席活動，被問到保養祕訣，他認為多喝水、多運動、多流汗、好好休息，以及找到方法釋放壓力，皮膚則是最直接會反應出問題，因此強調控制飲食也是重要因素。

王陽明透露，「我前段時間有點不舒服，所以我體重掉蠻快的。」短短一個月從82公斤掉到剩72公斤，對於身體狀況他低調並未多談，所幸現在已經恢復健康，甚至開心直呼短短兩週的時間就增重到80公斤。

談到女兒，王陽明止不住笑意分享，「最近因為一個新角色要留鬍子，然後她就很不喜歡這個鬍子，她每天叫我刮鬍子，她覺得很醜。」隨著女兒逐漸長大，也慢慢理解父母是公眾人物，且非常保護她，「她知道她要戴眼鏡、戴口罩，知道我們不想要讓她露臉，也已經習慣了。」



