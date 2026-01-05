社會中心／李豫翰、蔡承翰 台北報導

愛車成癡的藝人〝王陽明〞，時常透過社群分享車子的相關訊息，但沒想到，就在2026年的第一天，他開著保時捷上路，就遇上交通事故，撞到前方車輛，王陽明在IG上傳影片，說自己元旦傍晚，行經台北市信義區松仁路時，發生追撞車禍，他坦承是自己的問題，雖然開春第一撞，影響心情，但一定會負責到底。

藝人王陽明新年第一支影片，不是拜年，而是一起車禍意外事件。沒想到一個不注意，發生追撞。王陽明的寶貝愛車，車牌凹了一塊、前保險桿也撞凸，被他撞的轎車，則是後保險桿凹了一小塊。事發就在1號晚上6點多，台北市信義區松仁路百貨公司前。王陽明跟對方道歉，達成和解返家，對於開春第一撞還是很懊惱，但強調自己一定會負責到底。

王陽明開保時捷元旦追撞! 自責道歉:負責到底

王陽明開保時捷元旦追撞! 自責道歉:負責到底（圖／警方提供）

王陽明熱愛跑車，常在社群曬出愛車照，這回出事的是保時捷997.2TurboRS，新車要價600萬元起跳，0公里加速到100公里約3.5秒，是不少收藏家的夢幻逸品，而王陽明過去就因為在路上被人擦撞，跟對方在大馬路上起衝突。









王陽明開保時捷元旦追撞! 自責道歉:負責到底

王陽明開保時捷元旦追撞! 自責道歉:負責到底（圖／民視新聞）

趁著紅燈將人攔下，痛罵對方擦撞還肇逃，王陽明敢衝敢怒，牽扯到車子絕對捍衛到底，這回自己有錯在先，立刻放低姿態，也讓被撞的車主，笑著離開。





