王陽明1個月暴瘦10公斤 蓄鬍被5歲愛女嫌醜

王陽明2周內又胖回80公斤。蘋果愛美獎提供



王陽明今（11╱27）帥氣出席「蘋果愛美獎」擔任頒獎嘉賓，他透露前陣子有點不舒服暴瘦，「1個月內我從80、82掉到72、73，因為我高，所以看不太出來」。最近他靠狂吃，2周內又胖回80公斤。

談到男生的保養祕訣，王陽明分享：「我覺得要多喝水、多流汗，也要有時間休息，盡量要發洩壓力值，如果身體太累或是不舒服，其實從皮膚就看得出來。」他也很忌口，但坦言「爾偶還是會吃一下炸雞」。笑說有人為了把體脂降到10％以下，水果也不能吃，但他一點都不在乎，「我已經2、3年沒去量（體脂），如果我要瘦身，我會給自己一個時間」。

被問到會不會和老婆蔡詩芸一起保養，王陽明透露：「我們如果去一些小島要曬到很多太陽的話就會，她會準備一些面膜，我會準備蘆薈，過度曬會傷到皮膚，回來的話就是保濕。」

最近王陽明為了新角色留鬍子，5歲愛女Katiya卻很不喜歡，「她每天叫我刮鬍子，她覺得很醜，她每天早上起來都說爸爸你可以刮鬍子了嗎？我說好像不行，妳再等幾個月吧」。

Katiya也慢慢認知到爸爸、媽媽都是藝人，王陽明笑說：「她有時看Netflix看到《角頭》宣傳或是Michael，她就會問說『爸爸那是誰？為什麼你在那個裡面』？她現在慢慢意識到我是1個演員，她比較清楚媽媽是1個歌手，我們蠻保護她的，一開始不想讓她知道太多，最近開始因為瞞不住了，上次在台中的音樂祭，我們在等她媽媽上台時帶她去吃東西，走路過程有人要拍照，她就問『為什麼有人要跟你拍照，你很有名嗎』？我就回『這當然啊，不然他為什麼要跟我拍照』。」而且Katiya會主動戴眼鏡、口罩，「她知道我們不想讓她曝光」。

