王陽明2026年第一天車禍！ 追撞前車承諾「負責到底」

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

藝人王陽明2026年第一天就出車禍！昨(4)日在臉書發文表示，開車時不小心撞上前車，承諾會負責到底，還與前車車主同框自嘲也是種緣分吧。

王陽明透露，當天開車在等紅綠燈時，一看見綠燈，以為前車已經前進所以踩油門，沒想到不小心撞上前車，雙方後來也找警察處理。他也強調「是我自己不小心沒注意到，真的很不好意思前車的車主，還好你們人也超Nice，接下來我一定會把該負責的負責到底！大家新的一年，記得在路上要多注意路況，行車平安喔」。

而影片也曝光了王陽明的車是一輛白色保時捷，據了解，如果是新的Porsche 911(992世代)系列，新車售價600萬起跳，頂配版甚至超過1000萬。影片一出，網友也紛紛表示，「換個角度想，你第一天就結束今年可能會遇到的爛事，要好運一整年了」、「至少比喝酒撞死人還逃掉的藝人好太多人」、「人沒事就好 保險處理」、「雙方平安就好！你好棒，態度非常好」、「態度非常好，是良好的示範」。

