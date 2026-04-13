王雪紅遭爆賣TVBS！ 台鋼集團傳想出手...董座：沒規劃

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TVBS近期大動作裁員，盛傳高層有意以75億元的價格出售，台鋼集團傳出是潛在買家之一，對於這項消息，董事長王炯棻否認消息，強調沒有收購計畫。

TVBS。（圖／翻攝自Google Maps）

宏達電董事長王雪紅是TVBS大股東，近日該電視台不停傳出裁員消息，市場也傳出她正評估出售TVBS，且開價75億元，一度傳出中信金大股東辜仲諒有興趣買下，甚至簽署了MOU，不過中信金表示，這件事與公司無關，而辜仲諒友人也代為澄清，表示沒有這回事。

另有消息傳出，台鋼集團對TVBS有興趣，《聯合新聞網》報導，董事長王炯棻否認消息，強調目前並無這樣的規劃，純屬市場捕風捉影的臆測。

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