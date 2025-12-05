王顯瑜主持《宵夜鏡來講》 12/8起每週一至週五晚上21：30不間斷

資深主播王顯瑜主持《宵夜鏡來講》，每週一至週五21：30在鏡新聞YouTube頻道播出。

有時我們會笑，有時我們會皺眉，但永遠是誠懇、真誠、不飾粉飾。

12/8起，鏡新聞YouTube頻道隆重推出節目《宵夜鏡來講》，每週一至週五宵夜時段，拿杯飲料、吃點點心坐下來一起聊聊這一天的感受，不管是生活瑣事、心情點滴、社會脈動、網友熱議、人生故事⋯全程YouTube直播不間斷。

資深主播王顯瑜主持，邀請關鍵人物、百工百業，製作深入、有笑也有淚的訪談，陪你在下班之後、睡覺之前，一起放下一整天的疲憊，注入新的能量！

播出時間：12/8起每週一至週五晚上21：30，鎖定鏡新聞YouTube頻道





