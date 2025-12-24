王鴻薇不忍了！怒嗆割頸案法官：這不是恐龍法官什麼是恐龍法官

新北市2023年國中生割頸案23日二審判決出爐，涉案少年、少女被加重刑期為12年和11年。被害人家屬發聲明痛批，法官一心只想讓加害人有改過自新機會，之前還有一位法官竟說「讓凶手來孝順我們」，根本是「睜眼說瞎話」。對此，藍委王鴻薇痛批「這不是恐龍法官什麼是恐龍法官」。

王鴻薇痛批「這不是恐龍法官什麼是恐龍法官」。（圖/資料照）

針對此案的二審的審判法官審判長謝靜慧、受命法官鄧鈞豪、陪席法官沈君玲的判決，王鴻薇昨天（23日）隨即在臉書發文表示，2023年12月發生的新北某國中生慘遭郭姓男同學割喉命案，嫌犯與教唆傷人的林姓女學生是乾兄妹，兩人出手毆打楊生頭部，再持隨身彈簧刀朝被害者左頸、胸背等處刺入7刀，造成楊生心臟、肺臟及腎臟損傷大量出血，全身臟器壞死。

死者家屬聽聞判決後，情緒失控悲吼「給他們機會，誰給我們機會」，崩潰哭著出法庭。（杜宜諳攝）

王鴻薇指出，2人一審各遭判9年跟8年，全案二審宣判，郭嫌遭判12年、林嫌遭判11年。但是這樣的判決出爐，讓被害者家屬完全不能接受，激動落淚痛罵司法「無法接受判決」、「別人的囝仔死不完」對兒子無辜枉死傷心不已，場面令人鼻酸。

審判長謝靜慧。（圖取自司法院官網）

更荒唐的事，王鴻薇直言，在被害者父親的聲明中，直接點名，一位法官竟然問我們：「能否有機會讓他們來孝順你們？」讓被害者父親幾乎崩潰，尤其判這麼輕，他們出獄後不要來報復，就已經是萬幸了！

王鴻薇怒嗆法官，「我們的法官」不能理解受害家屬的傷痛，她只想對法官說：「乾脆把這對乾兄妹，請回去自己家裡好好孝順法官自己」，難道為了自己的自我滿足，可以這樣一次又一次的傷害被害者家屬嗎？這不是恐龍法官什麼是恐龍法官？

