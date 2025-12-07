王鴻薇不滿小紅書被封！慘遭去年自己打臉 曾喊「希望我們能成功」

政治中心／黃韻璇報導

中國APP「小紅書」在台灣用戶已超過300萬人，不過近期因嚴重的資安疑慮和詐騙亂象，內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。然而似乎也引發藍白不滿，國民黨立委王鴻薇就怒轟賴清德是在建造「民主長城」，然而有網友就翻出她去年5月曾質詢數發布，談到遏止境外平台詐騙，表示希望台灣能夠成功打詐。

刑事局4日下午指出，「小紅書」APP於國安資安檢測中15項指標全數不合格，自今年起已涉及1,706件詐騙案件，造成財損2億4,768萬元。該平台近期於台灣使用量急速成長，執法機關因無法依法調取資料導致偵辦困難，形成法律真空。因此政府將依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對該APP發布「停止解析及限制接取」命令，暫定為期一年，以防堵高風險平台持續危害國人資訊安全與財產權益。

王鴻薇不滿小紅書被封，然而被挖出去年質詢時曾喊「希望我們能成功」。（圖／翻攝自立法院議事轉播IVOD系統）

消息一出引發藍白跳腳，國民黨立委王鴻薇5日就發文表示，禁小紅書，骨子裡仍是賴清德建造的「民主長城」，直言「台灣終於活成中國大陸的樣子了」。她稱，以前聽到在大陸的台灣人說「翻牆」，譏笑大陸建起網路長城，如今賴清德的民主長城，也要讓台灣人學一學如何翻牆。

然而就有網友翻出去年5月27日，王鴻薇曾質詢時任數位發展部數位產業署長呂正華，王鴻薇詢問「你們現在準備要怎麼罰？對於這些境外平台他們沒有在台灣設代表人，或者沒有配合我們這些打詐相關程序要怎麼罰？」

呂正華則回答「最高可以處罰到2500萬，委員早一點讓法律通過，我們能夠有法遵」，王鴻薇當時表示「這個我們當然一定會支持」，呂正華接著補充「甚至有些經專家會議審議，可以限制流量或者是阻擋連接，這些我們都在條文裡頭有一些規範」，王鴻薇聞言後表示「我希望我們能成功」。

