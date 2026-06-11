王鴻薇不認霸凌設計師！嗆聶永真噁心至極

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▲國民黨立委王鴻薇談《鐵拳教育》遭知名設計師聶永真嗆霸凌，他回嗆聶永真情勒。（圖／江啟臣提供）

[NOWNEWS今日新聞] 韓劇《鐵拳教育》近期在台灣掀起熱烈討論，藍委王鴻薇分享觀後感，點名教育部應正視問題，卻引來知名設計師聶永真回嗆「你自己都在霸凌台灣站在第一線的設計師了，怎麼好意思有臉出來講這」；王鴻薇今（10）日回嗆，聶永真長期拿標案嘴臉，被公開後惱羞成怒還情勒。

王鴻薇回擊聶永真 嗆噁心至極

王鴻薇說，自從他公開綠營御用設計師壟斷經濟部旗下標案，連虧損連連的台電都要擠出換LOGO標案給聶永真之後。確實引起了全民的關心，也讓這些長期拿標案綠友友嘴臉被公諸於世。

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王鴻薇表示，就在全民關心第一線教師的時候，聶永真果然忍不住，再配合三民自綠媒報導，實在讓人覺得噁心至極。過去裝出的大師面具，終於被社會看清，再也回不去了。

王鴻薇說，聶永真憑著拿下這麼多政府標案，請問台灣這麼多設計師有這種機會嗎？不要得了便宜還賣乖。如果政府各項標案因為潛規則，長期讓綠友友排擠其他人，這才叫霸凌。為了真正保護第一線基層，讓政府標案回歸正常，揭發聶永真這類人標案真相，公開資訊透明，就是他的監督鐵拳。

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