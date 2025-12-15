王鴻薇再爆高雄資本額10萬茶葉公司涉國安採購：請顧立雄查

王鴻薇、羅智強再爆高雄資本額十萬元茶葉公司涉及國安機敏標案。王家俊攝



國民黨立委王鴻薇、羅智強今（15日）召開記者會，揭發111年國防部海軍司令部伺服器標案及維護標案，具敏感性涉及資安與國安業務範疇的國安採購案，由一間位於高雄、資本額十萬的鴻璋茶葉公司得標，案子不大，但相關標案上百件，且公司涉及多起詐欺等司法案件，要求國防部長顧立雄查明。

王鴻薇更揭露鴻璋茶業公司前負責人黃鴻鈞，至少涉及三起偽造廠商資格投標，也有被告判刑紀錄，但這樣的廠商非但沒有進入黑名單，今年又得標國防部標案，統計下來近10年平均每年得標1000萬的標案金額，且至少涉及9件國防部相關標案，簡直讓人不可思議。

王鴻薇說， 最扯是在立法院，因韓國瑜上任院長後，這家公司被抓包偽造資格，拒絕給付後，「鴻璋茶業」及黃鴻鈞，居然還提告韓國瑜，最後敗訴收場。而且，這位黃鴻鈞更有多次偽造廠商資格投標紀錄。

她說，除立法院案件外，這家公司偽造廠商資格的對象還包括，國立臺南藝術大學、法務部等機關，更是被法務部提告詐欺，最後判刑確定、國立臺南藝術大學，也是判決敗訴。為何這樣的廠商與負責人，不但沒有黑名單，還可以持續得標政府標案，政府採購顯然有極大的問題。

王鴻薇更表示，查閱同址黃鴻鈞負責人的公司，國防相關標案紀錄，還有得標107年度，由國防部海軍司令部的海軍左營後勤支援指揮部公開招標，「聯合對抗戰術模擬系統電腦兵棋系統維護乙項」案（標案編號：PZ08302P059），這種偽造資格的劣質廠商，過去連兵推系統都可以得標維護，是把國防當開玩笑嗎？這幾天國人看得很清楚，台灣的國防採購，跟室內裝修公司買炸藥、跟鞋商可以買子彈，讓茶葉公司維護國防兵推系統，這些荒謬的案例，如何能讓人信任國防部的專業？放心國家安全？

羅智強說，綠營得道、雞犬升天，大小通吃，這家公司被中科院列黑名單，變成國防部標案座上賓，各種廠商拿軍火當發財管道，難怪賴清德不願意到立法院國情報告備詢1.25兆軍購特別預算，因為賴根本答不出來。

