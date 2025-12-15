王鴻薇再爆「茶葉公司」得標國防部標案：前負責人曾被韓國瑜抓包偽造

國民黨立委王鴻薇、羅智強今（15）日召開記者會，揭發111年國防部海軍司令部伺服器標案及維護標案(標案編號PU12007P074)；王鴻薇指標案內容具敏感性涉及資安與國安業務範疇的國安採購案，「竟然是由一間位於高雄的資本額僅十萬的鴻璋茶業的茶葉公司得標」，痛批維護方法是要到國防部泡茶嗎？

王鴻薇記者會上更揭露鴻璋茶業公司前負責人黃鴻鈞，至少涉及三起偽造廠商資格投標，也有被告判刑紀錄，但這樣的廠商非但沒有進入黑名單，今年又得標國防部標案，統計下來近10年平均每年得標1000萬的標案金額，且至少涉及9件國防部相關標案，簡直讓人不可思議。

王鴻薇痛批， 更扯的是也曾在立院發生偽造資格爭議，因韓國瑜擔任立法院長後抓包其偽造資格並拒絕給付，鴻璋茶業與黃鴻鈞反而提告韓國瑜，最後以敗訴收場；她並提到，相關偽造資格爭議除立法院外；這位黃鴻鈞更有多次偽造廠商資格投標紀錄，除立法院案件外，還包括國立臺南藝術大學、法務部等機關，更是被法務部提告詐欺，最後判刑確定；國立臺南藝術大學案，他也被判決敗訴。為何這樣的廠商與負責人，不但沒有黑名單，還可以持續得標政府標案，政府採購顯然有極大的問題。

王鴻薇更表示，查閱同址黃鴻鈞負責人的公司，國防相關標案紀錄，還有得標107年度，由國防部海軍司令部的海軍左營後勤支援指揮部公開招標，「聯合對抗戰術模擬系統電腦兵棋系統維護乙項」案(標案編號：PZ08302P059)，這種偽造資格的劣質廠商，過去連兵推系統都可以得標維護，是把國防當開玩笑嗎？這幾天國人看得很清楚，我們的國防採購，跟室內裝修公司買炸藥、跟鞋商可以買子彈，讓茶葉公司維護國防兵推系統，這些荒謬的案例，如何能讓人信任國防部的專業？放心國家安全？

羅智強也直言，鴻璋茶業公司前負責人黃鴻鈞，在同址另設鈞威科技有限公司、鈞立科技有限公司，長年得標中南部縣市及中央部會、國防資安標案。根據經濟部資料，該茶葉公司，於111年底才更換公司所營事業資料，增加相關電腦及資安業務，隔年即得標國防部標案。這幾天這樣的例子層出不窮，難道國防部還不思檢討，全面徹查並暫停相關標案嗎？這些案子背後的人，不就是最大的國安疑慮嗎？

