王鴻薇前助理爆索賄提告妨害名譽 北檢傳喚律師柯晨晧作證

柯晨晧稍早抵達北檢作證。

民眾黨主席黃國昌「狗仔門」事件牽扯出多起爭議，媒體人馬郁雯與青年監督聯盟告發立委王鴻薇及助理張凱維以「公關顧問費」、「記者公聽會費」名義索賄藥商。對此，張凱維、王鴻薇予以否認，反告馬郁雯等人妨害名譽，台北地檢署受理偵辦，今（31日）上午11點以證人身分傳喚關鍵證人、律師柯晨皓到案說明。

馬郁雯等人於13日召開記者會，指控王鴻薇助理張凱維涉嫌利用職權，和資本額10萬的艾弗行銷傳媒公司合作，向台灣安進藥品有限公司提出企劃案，索取公關、顧問等費用230萬餘元，昔日與王鴻薇合作的律師柯晨也親自上電視節目爆料，張凱維曾找他討論「遊說藥廠」的合作構想，最後有提案、也確實拿到藥廠回饋。

廣告 廣告

對於馬郁雯等人的指控，張凱維發聲明回擊，指出就馬郁雯、陳又新、許譽騰惡意指涉他索賄一事，安進公司昨日已發文澄清，公司皆依照台灣法規營運，且與艾弗行銷並無合作。他確實未代表提案，會正式遞狀提告。

張凱維強調，上述三人抹黑已被證實為烏龍爆料，他亦嚴正否認律師柯晨晧，因募款不成，挾怨報復王鴻薇委員，於節目胡言亂語，捏造與藥廠提供簡報等相關論述，來指涉參與提案及索賄情事，為此向北檢控告馬郁雯等人妨害名譽罪，呼籲北檢速查。



回到原文

更多鏡報報導

最終審理日！碧潭殺女母「哭著懺悔」：從7月2日開始，我就是罪人

陸配碧潭溺殺2女 檢：報復主義下的犧牲品！求處無期徒刑

眼盲陷絕境！碧潭淹死2女卻獨活 陸配痛哭懺悔：為何我沒死？