王鴻薇反罷免布條掛到她家庭院外牆 她拿剪刀剪掉結果被起訴

今年大罷免期間，國民黨立委王鴻薇在選區懸掛反罷免的布條，1名嵇姓婦人發現掛到她家卻未經過她同意，就拿剪刀把布條的繩子剪斷，王鴻薇認為布條遭到惡意破壞提出告訴，台北地檢署收案後曾請雙方試行調解，但無任何結果，檢察官最後認定嵇婦涉犯毀損罪，依法起訴。

王鴻薇在今年大罷免期間遭罷免團體「山除薇害」鎖定，4月間，「山除薇害」出招在南京東路五段懸掛布條，上面印著王鴻薇與中國全國政協主席王滬寧握口的圖片，身旁則站著國民黨團總召傅崐萁。罷團在王滬寧的圖片下方標上「中共統戰頭子」，並印有「王鴻薇和王滬寧 你們密談了什麼啊？」等文字。

王鴻薇認為遭惡意中傷，對罷團成員4人提起告訴，但檢察官調查後發現，王鴻薇確實曾前往中國，與王滬寧握手，並進行閉門會談，網路新聞都查得到，因此認為4名被告並非虛構事實，將4人處分不起訴。

或許為了反制罷團，並提出自己的訴求，王鴻薇也在轄區懸掛反大罷免的布條，其中一塊懸掛在松山區撫遠街211巷口的布條，住在那裡的嵇姓婦人認為布條已懸掛到他住家一樓庭院的圍牆，但懸掛前並未經過她的同意，就在7月23日晚間18時55分，拿著剪刀把布條的繫繩剪斷。王鴻薇發現後對嵇婦提起毀損罪告訴。

台北地檢署收案在大罷免結束後，曾請雙方試試看能否達成和解，但最後並未談成，和解破局。檢察官調查後認為嵇婦涉犯《刑法》毀損罪，依法提起公訴。

