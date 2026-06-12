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王鴻薇呼應蔣萬安主張 否決監委提名、凍結監察院運作 141

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

總統府昨日公布29位監委被提名人，台北市長蔣萬安今（12）日拋出廢除監察院，建議立法院國民黨團與民眾黨團聯手否決全數提名人選，先凍結監察院運作，再修憲廢除監察院；對此，國民黨立委王鴻薇也呼應蔣萬安，痛批監察院在民進黨長年運作下，早已與執政黨狼狽為奸，淪為政治酬庸，甚至在新提名的名單可見不少民進黨黨職，「這就是民進黨酬庸的嘴臉」。

蔣萬安今日表示，他看到總統府公布的29位監委名單，現在不是人選的問題，而是監察院存廢的問題。他建議立院國民黨團、民眾黨團可以考慮，全部否決29位提名人選，先用這方式凍結監察院的運作，再爭取朝野之間的共識，修憲廢除監察院。

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對此，王鴻薇也呼應蔣萬安否決監委提名、凍結監察院運作，指出民進黨長年以來，主張廢除監察院，如今持續提名單，就是公開拋棄過去主張，立場相當難看。她認為，監察院在民進黨的運作下，早就與執政黨狼狽為奸，政治酬庸、政治辦案，甚至濫用公帑惡名在外。

王鴻薇呼應蔣萬安主張 否決監委提名、凍結監察院運作 143

王鴻薇提到，陳菊擔任監察院長，請假天數長達約405天，不但顯示監察院毫無功能，也讓人看到民進黨酬庸政治，早就把監察院當成禁臠；另外，前行政院發言人陳宗彥涉嫌接受性招待，即使調查認為違失情節重大，卻仍是不成立彈劾，事後卻被台南地檢署起訴，確有接受性招待。除此之外，對疫苗案輕輕放下等爭議，族繁不及備載。

王鴻薇還說，監察院配合民進黨政府，去年行政院的預算被否決，監察院搶著幫提釋憲，聲請釋憲跟暫時處分，結果同年6月陸續爆出監委及前秘書長李俊俋不當使用公務車風波，隨後李俊俋請辭下台，「相當諷刺」。

「監察院不是民進黨的後院！」王鴻薇強調，攤開這次民進黨提名的監委名單，獨派力挺大罷免的陳永興要擔任院長，濫用公務車的王榮璋，廢死的侯廷昌、反核的徐光蓉；除此之外，更不乏有許多民進黨黨職在裡面，讓她痛批，「這種名單也能提出來，這就是民進黨酬庸的嘴臉」。

照片來源：台北市政府、王鴻薇臉書

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