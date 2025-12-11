王鴻薇唱衰台灣？竟稱炸藥標案如「小吃店進快篩」 顧立雄反擊了

即時中心／黃于庭報導

中國對台文攻武嚇越發囂張，為提升我國社會安全韌性、加強國防實力，總統賴清德先前指出，明（2026）年度將追加國防預算約1.25兆新台幣，加速建構「台灣之盾」（T-Dome）。國防部近期決標金額5.9億元之彈藥採購，由台南某室內裝修公司得標，卻遭國民黨立委王鴻薇質疑稱，此案重演疫情期間「小吃店進口快篩」一案。對此，國防部長顧立雄今（11）日回應了！

針對「炸藥標案得標廠商為室內裝修公司」爭議，顧立雄指出，這些都是國內沒有的原物料採購，對方具有國際貿易代理商資格，只要他們能夠提相關證明，並經國防部查驗落實，都有資格投標。

因此，顧立雄強調，國防部會做好相關輸出許可證明，以及最後交貨時原廠來源查驗，類似這種火藥原物料採購案，只要具有代理能力，且有辦法取得相關火藥原物料，就是一翻兩瞪眼的事情，能否取得可以明確認定。

國防部長顧立雄。（圖／民視新聞）

至於王鴻薇質疑「小吃店進口快篩」翻版，顧立雄回應，他剛已經講了，此項目國內沒有自製產能，只要有代理商資格，且能夠向原廠取得輸出許可證及來源證明，並提供火藥原物料，經查驗後便可履約。他重申，最推主要的就是代理進口，而非需要有自製產能，這些國際貿易業者，只要有辦法取得，就能提供相關火藥原物料。

