王鴻薇嗆小橘書沒幫助！她酸唸完已被砍 律師：醫生是碰到病患才翻書？

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店，朝人群丟擲煙霧彈襲擊再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。這起悲劇也讓全國民眾對於公共安全問題感到焦慮，許多人就建議大家詳讀被稱為「小橘書」的《台灣全民安全指引》，國民黨立委王鴻薇與媒體人王淺秋卻稱，「小橘書的用處其實不大」、「唸完可能已經被砍了」。律師林智群就怒嗆，「難道醫生是碰到病患才再翻書嗎？」

日前政府發放的《台灣全民安全指引》，又被稱為「小橘書」，卻遭藍白陣營當垃圾嘲笑，認為政府浪費錢，如今台北發生重大公共安全事件，引發民眾恐慌，此前，科技專家許美華就發文，「之前藍白陣營把緊急救難的小橘書《全民安全指引》當垃圾一樣嘲笑，或許這次事件，能喚醒一些人，知道緊急危難不是危言聳聽，去垃圾桶把小橘書找回來吧！」

王鴻薇與王淺秋認為，「小橘書」的用處不大。（圖／資料照）

ICU醫師陳志金也分享，「小橘書」有幾頁可以翻翻看，分別是第12頁「毒化物災害」、第13頁「大量出血、CPR、搬運傷患」、第23頁「當我感到焦慮時」、第24頁「如何和孩子討論危機」，這幾頁中提及突發狀況的處理原則、應對或調適方法。陳志金推薦，小橘書可以放在背包裡，坐火車、捷運、高鐵的時候隨時翻閱。

然而在各界討論小橘書用處之際，王鴻薇與王淺秋在廣播節目上討論該議題，王鴻薇笑著表示，政府發的小橘書「我不曉得有什麼幫助」；而王淺秋也再一旁附和道「我在節目上有把它拿出來唸過一段，但唸完可能已經被砍了」。

對此，律師林智群就怒批王鴻薇與王淺秋，強調「小橘本是讓你『平常念過』、『事先準備好』的，不是讓你發生事情時再去翻書，這個程度也可以當主持人？」更連嗆3句「國民黨支持者都是碰到緊急事情再Google的嗎」、「難道醫生是碰到病患才再翻書嗎」、「藍女不知亡國恨隔海猶唱後庭花」。

