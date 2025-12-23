王鴻薇嗆小橘書沒用！林智群「反擊1句」網狂點頭

政治中心／張予柔報導



台北車站、中山商圈及誠品南西店日前發生隨機攻擊事件，造成4人（含凶嫌）死亡、11人受傷的重大傷亡，引發社會高度不安，也讓大眾運輸安全再度成為焦點。政府印製的「小橘書」（台灣全民安全指引）再度引起關注，國民黨立委王鴻薇狠酸小橘書「沒用」。對此，律師林智群狠酸「難道醫生是碰到病患再翻書嗎？」。





王鴻薇譏小橘書沒用「唸完早被砍」！林智群「反擊1句」網狂點頭：智商堪憂

王鴻薇與媒體人王淺秋在節目中嘲笑小橘書，讓林智群痛批「難道醫生是碰到病患再翻書嗎？」。（圖／翻攝自林智群臉書）

國防部印製的「台灣全民安全指引」內容涵蓋天災、戰爭、公共安全事件及心理調適等應變原則，意在提升全民面對突發危機時的基本應對能力。然而卻遭部分藍白陣營政治人物批評為「浪費公帑」；國民黨立委王鴻薇與媒體人王淺秋日前在廣播節目中談及小橘書時，以戲謔語氣表示「不知道有什麼幫助」，甚至稱「唸完可能已經被砍了」，相關言論引發外界譁然。





王鴻薇譏小橘書沒用「唸完早被砍」！林智群「反擊1句」網狂點頭：智商堪憂

國防部印製的「小橘書」內容涵蓋天災、戰爭、公共安全事件及心理調適等應變原則，意在提升全民面對突發危機時的基本應對能力。（圖／民視新聞網）

對此，律師林智群在臉書發文痛批，強調小橘書的用途本就不是讓人在危機發生時才翻閱，而是「平常念過」、「事先準備好」。他更反問「難道醫生是碰到病患再翻書嗎？」，還酸「國民黨支持者都是碰到緊急事情再google的嗎？」。貼文引來網友留言，「不知道有什麼好笑，這種愚民言論蠻可恥的」、「看他們表決前才在改法條就知道了，智商堪憂」、「沒知識又沒教養的人才會覺得書沒有用」。

王鴻薇譏小橘書沒用「唸完早被砍」！林智群「反擊1句」網狂點頭：智商堪憂

陳志金也分享，小橘書中其實有不少實用內容。（圖／翻攝自陳志金臉書）

ICU醫師陳志金也分享，小橘書中其實有不少實用內容，包括第12頁「毒化物災害」、第13頁「大量出血、CPR、搬運傷患」、第23頁「當我感到焦慮時」、第24頁「如何和孩子討論危機」。他建議民眾可將小冊子放在隨身包包中，搭乘火車、捷運或高鐵時翻閱，讓相關知識成為平時的安全準備。



