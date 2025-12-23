王鴻薇嗆立院、總統府可以廢了！麥玉珍：卓榮泰侵奪大法官違憲審查權

記者陳思妤／台北報導

行政院長卓榮泰以「不副署」強硬回擊藍白再惡修的《財劃法》，讓藍白氣炸，今（23）日在國民黨立委翁曉玲領軍下，到監察院陳情要求彈劾卓榮泰。國民黨立委王鴻薇還開嗆，如果能夠容許卓榮泰如此越權濫權，「那以後包含立法院可以廢掉了，總統府也可以廢掉了」。民眾黨立委麥玉珍則稱，行政首長選擇性不副署，嚴重迫害五權分立，「也侵奪大法官違憲審查權！」

國民黨立委翁曉玲、王鴻薇、徐巧芯，以及民眾黨立委張啓楷、麥玉珍今天到監察院外開記者會，要對卓榮泰提出彈劾，稱卓榮泰之行為，已構成重大違法失職，嚴重破壞依法行政與權力分立原則，影響憲政機關正常運作。依法請求監察院立案調查，並提起彈劾，以維護憲政秩序與法治國原則。

王鴻薇稱，立法院上會期通過軍人加薪，還有警察人事條例修法，經過總統府公告實施，當時卓榮泰副署了，但行政院越權濫權，在明年度總預算完全沒有依法執行，沒有編列法定預算。

「行政院這麼大嗎？」王鴻薇怒喊，立法院通過法律，總統府公告實施，但卓榮泰以為總統賴清德是大皇帝，而自己是兒皇帝嗎？可以不依法編列法定預算，這是破天荒、空前的事情。

王鴻薇開嗆，如果能夠容許卓榮泰如此越權濫權，「那以後包含立法院可以廢掉了，總統府也可以廢掉了」，怎麼法律公告實施卻不執行呢？她稱，今天要捍衛的是法治國家，不是人治國家，不是卓治國家，不是卓榮泰說了算。

王鴻薇還痛批卓榮泰不副署財劃法，很無恥說是憲法守門人，違法憲法的行政院長哪門子憲法守門人，把門都拆掉了還好意思說，是可忍孰不可忍，要捍衛中華民國立法權、捍衛台灣法治社會跟法治精神，國家這樣的樑柱不允許卓榮泰說拆就拆。

麥玉珍則稱，站出來不是為了對抗任何人，是要捍衛最基本的憲政秩序跟法治底線。她說，立法院依法通過的法律只要未經大法官宣告違憲就必須執行，這是是政治選擇，而是行政院長最基本的憲法義務。

麥玉珍批評，行政首長選擇性不副署，等同宣告行政權可以決定法律要不要生效，嚴重迫害五權分立，「也侵奪大法官違憲審查權！」

麥玉珍控卓榮泰侵奪大法官違憲審查權（圖／翻攝畫面）

