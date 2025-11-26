王鴻薇嗆賴清德加1.25兆軍費「一定嚴審」：F16V和海鯤號在哪裡？

總統賴清德今（26）日宣布國防部完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」的規劃，預計未來8年投入400億美元（約新台幣1.25兆元）追加國防預算對抗大陸，國民黨立委王鴻薇表示預算案送進國會一定嚴審。

王鴻薇資料照。（圖／中天新聞）

王鴻薇臉書26日發文：「史上最高軍購特別預算，F16V和海鯤號在哪裡？賴清德總統今天提出總額約 400 億美元、折合新台幣約 1.25 兆元的國防特別追加預算，這不只是歷年最高的特別預算，更是歷年規模最龐大的國防支出。」

賴清德宣布追加1.25兆國防預算。（圖／中天新聞）

王鴻薇表示：「花錢提升國軍的實力，我們絕對支持，但是到目前為止，軍購和國造潛艦的延宕狀況已經太過離譜。花了2472億購買的F-16V，原訂2026年就要全數交機，但國人到現在連一架的影子都沒看到。另外包含AGM-154空對地飛彈、Mk48重型魚雷、海鯤號潛艦、雲豹裝甲車的輪轂也全都延宕。更令國人崩潰的是我們的國造潛艦海鯤號，一艘要花500億，原定9月的海測確定跳票，11月交艦更是不可能，但日本的『蒼鯨號』只花148億已經下水，2027年就要服役。」

王鴻薇質疑：「同樣受到美國壓迫提高國防預算，日本不過同意2027將達GDP的2%，韓國則是承諾2035年之前達GDP3.5%，台灣為何要迫不及待的舉債大幅擴張國防預算？看到烏克蘭的血淋淋教訓不夠嗎？我們到底有什麼底氣比日本和韓國還要大方？」

王鴻薇強調：「我要提醒賴清德總統，一般我們人民網購，錢付了沒有收到東西，這個叫詐騙。2019年付了2472億，到現在一架戰機都沒看到，這個叫什麼？這1.25兆特別預算送進立法院，我們一定嚴審，我們也要求賴政府，立法院已經通過的軍人加薪必須要依法編列。否則你花大錢軍購，東西不來，就算來了，軍人也不夠，這樣亂花錢亂編預算跟錢丟水裡沒兩樣。」

