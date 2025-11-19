王鴻薇嫌「安全指引」花6500萬浪費公帑 律師曝每本單價：哪裡貴了？

王鴻薇昨po文，質疑國防部印製《台灣全民安全指引》是消化預算、浪費公帑。（本刊資料照）

國防部昨（18）日透露，印製1,100萬份新版《台灣全民安全指引》，總共花費約6,500萬，並從今（19）日起開始發放。國民黨立委王鴻薇昨po文，質疑此舉是消化預算、浪費公帑，律師林智群則po文列出本印製加寄送費用，「一本才6元多，哪裡貴了？」

國防部昨天召開記者會，宣布將發放新版《台灣全民安全指引》給全國家戶，總共印製1,100萬份，以動支第二預備金4,279萬元支應印製費用，再加上運送、發放等成本，總計花費約6,447萬元。

王鴻薇昨於臉書po文質疑，國防部為什麼，特意編列在備查門檻以下，且特地在明年國防相關預算提高狀況下，不編列預算讓立法院正常審查，反而「先斬後奏」動用二備金來支應？是明年要打仗？還是急著消化預算浪費公帑？「請問這筆錢到底有什麼緊急需要，讓林飛帆印書當政績？這是政治花費還是必要花費？」

對此，林智群也於臉書po文，指《台灣全民安全指引》加寄發費用，「一本才6元多，哪裡貴了？」他還提到傅崐萁夫妻拿走300億元，便當錢莫名其妙花了4,000萬元，「也沒看到王委員靠邀。」

林智群更反問王鴻薇，「之前講停砍軍公教退休金時，說才2800『億』元沒什麼，結果靠北全民國防花6,500萬元說很貴？退休軍公教都很嬌貴，全民國防都不重要嗎？錢給退休軍公教買房子、吃五星級飯店、出國旅遊，比較重要嗎？」林智群強調，很多老人沒上網，印這種小冊子給他們看，知道戰爭來時應該怎麼辦，不好嗎？「王委員你在歧視老人嗎？」

