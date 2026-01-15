王鴻薇感嘆學者陳怡凱 硬挺賴清德「在野獨裁」說賠上專業

立法院今（15日）舉辦總統彈劾案第二場公聽會，國民黨立委王鴻薇下午發文指出，與會的成功大學法律系副教授陳怡凱上午發言時，為賴清德總統講「在野獨裁」說護航，她感嘆陳怡凱為硬挺賴清德「抽換概念」，把內閣制的「國會獨裁」類比為不倫不類的「在野獨裁」，賠上自己專業。

國民黨立委王鴻薇。（中天新聞）

王鴻薇上午出席公聽會發言，說明彈劾賴清德的理由，隨後陳怡凱發言硬挺「在野獨裁」說，王鴻薇下午在臉書發文，指硬挺賴清德「在野獨裁」失言，副教授陳怡凱賠上自己專業。

王鴻薇表示，賴清德彈劾案相關程序正如火如荼展開，許多專家學者以及在野黨委員都提出賴清德上任至今各項重大違失。也讓這些綠營急著護航，在公聽會上不知所云。

王鴻薇指出，今天在她發言結束後，成功大學法律學系副教授陳怡凱，突然就賴清德舉世荒謬「在野獨裁」說護航，還說國會的多數造成獨裁是有可能的。

她續指，陳怡凱舉例波蘭2015年的例子，波蘭法律與公正黨（PiS）取得國會多數，立法干預司法，還讓自己人去當法官。

成功大學法律系副教授陳怡凱。（中天新聞）

王鴻薇說，這樣的發言簡直讓人不敢相信這是教授的專家意見。簡單就有兩大錯誤：

1、波蘭是議會制代議民主共和國，政黨政治常態為「聯合內閣」。他們總理從兩院制國會的「眾議院多數黨成員中產生」。換句話說，在波蘭國會多數怎麼會在野？補充一下2015年～2023年波蘭總理都是法律與公正黨（PiS），完全就是類比不倫。

2、中華民國憲政體制下，法官、大法官立法院根本不能單獨任命，或直接任命。大教授說的「讓自己人去當法官」到底要怎麼發生？

王鴻薇駁斥，這樣的發言無疑是「抽換概念」把內閣制的「國會獨裁」類比賴清德不倫不類的「在野獨裁」，我相信陳副教授不會連不同政治制度都不知道。何苦選擇這樣硬挺，賠上自己的專業。

