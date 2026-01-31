王鴻薇批卓榮泰、賴清德無意協商 批綠營才是真正卡預算

國民黨立委王鴻薇31日表示，這樣的態度根本不是想要協調、和諧的執政黨，針對新興計畫因朝野沒有共識只能等下會期再處理，她則說民進黨政府一邊喊重要，但又不肯協商，真正擋預算的就是民進黨政府，此外國防特別預算未來國民黨團也會跟智庫密切聯繫，提出黨的版本。（本報資料照片）

立法院第11屆第4會期落幕，然而在朝野對立氛圍下，包括115年度中央政府總預算、國防特別條例等仍繼續卡關，且行政院長卓榮泰跟賴清德總統會後更發文譴責國會。國民黨立委王鴻薇31日表示，這樣的態度根本不是想要協調、和諧的執政黨，針對新興計畫因朝野沒有共識只能等下會期再處理，她則說民進黨政府一邊喊重要，但又不肯協商，真正擋預算的就是民進黨政府，此外國防特別預算未來國民黨團也會跟智庫密切聯繫，提出黨的版本。

廣告 廣告

國民黨今舉行中常委選舉，王鴻薇今到台北市議會投票，被問及卓揆跟賴總統昨天會期結束後發文譴責國會，王鴻薇說，其實從這屆立法院開始，除了卓揆盡應盡的義務，到立院做施政報告跟專題報告外，在每一次會期結束都沒有看到卓榮泰特別到立法院致意、跟在野黨協調或協商，且可以看到在這個會期裡面，包含賴清德或卓榮泰更三不五時一直攻擊在野黨。

王鴻薇批評，這樣的態度根本不是想要協調、想要和諧的執政黨，但在野還是把所有的義務、責任盡完，堅守到最後一刻把所有可以通過的法案通過，但她說較遺憾的是，本來昨天是非常希望能夠處理在今年度中央政府總預算新興計畫中的tpass，還有一些治水預算，非常奇怪的是民進黨政府之前一直說這個很重要，可是在昨天立法院會期結束前，他們就是不肯來協議，讓新興計畫能夠順利通過立法，讓這些新興計畫的預算得以動支。

王鴻薇說，民進黨政府一邊在喊說這些預算非常重要，但是另外一方面事實上真正擋預算的就是民進黨政府、就是行政院。

針對賴總統持續呼籲在野黨要支持國防特別預算，王鴻薇說，絕對不會不支持充實國防，但是1.25兆所謂的國防特別預算，到底要花在哪裡執政黨都沒說明清楚，而且還有相關的設備擴充、附屬的設備要買，事實上經計算所謂的1.25兆，起碼要花4.5兆，這是現在民進黨政府根本沒有告訴大家的事情。

王鴻薇說，也就是說今天不要所謂的假說一定要支持國防之名，但是卻要給他們完全空白的支票，更離譜的是預算也編了、錢也花了，錢花了但是完全沒有看到貨，現在卻有高達超過6000億的國防預算，民進黨政府也完全沒有任何的交代，反正延宕就延宕，拿不到就拿不到，人民的血汗錢、納稅錢不是這樣花的。

王鴻薇表示，她覺得執政黨應該清楚跟社會大眾說明，民眾黨團已經提出民眾黨團的版本，未來國民黨團也會跟智庫密切聯繫，提出黨的版本。

【看原文連結】