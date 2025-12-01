王鴻薇批民進黨輸不起：大罷免2.0成形 擾民惡夢再臨

國民黨立委王鴻薇抨擊，這群披著公民外皮的側翼又再度伸手干擾社會，想要走向大罷免2.0，民進黨也坦言不會成為局外人，此舉根本是輸不起，好不容易恢復平靜的社會，恐將在被政治動員攪亂。（王鴻薇提供／張睿廷台北傳真）

綠營支持者日前傳出準備推動反制藍白修法的複決公投，廢止《憲訴法》大法官評議人數限制及《選罷法》提案要身分證，民進黨團證實會支持公民團體。藍營抨擊，這群披著公民外皮的側翼又再度伸手干擾社會，想要走向大罷免2.0，民進黨也坦言不會成為局外人，此舉根本是輸不起，好不容易恢復平靜的社會，恐將在被政治動員攪亂。

國民黨立委王鴻薇指出，民進黨在公投議題上再度展現輸不起的態度，主張以更大的民意發起公投，形同複製過去的罷免操作，走向大罷免2.0。對於目前連署中的憲訴法、選罷法廢止案，民進黨更喊出「我們不會是局外人」，讓外界憂心政治動員將再度席捲社會。

王鴻薇回憶，今年在街頭反惡罷時，不少民眾直言「罷什麼免？勞民傷財」，批評政治鬥爭早已干擾日常生活。她指出，那些在路邊跳舞、與民眾起衝突的民進黨黨公職與側翼形象深植人心，最終也在投票結果上反映民意反感。

王鴻薇認為，大罷免治百病在民進黨身上藥效有限，因為病根深、復發快，這群披著公民外皮的側翼又再度伸手干擾社會，好不容易恢復平靜的生活，再被政治動員攪亂。

王鴻薇直指，民進黨永遠輸不起，一旦情勢不如己意便厚著臉皮翻桌，挑戰國人耐性。她呼籲，政治不該成為折磨社會的工具，民進黨更不該在公投議題上重演惡罷劇碼。

