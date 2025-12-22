王鴻薇批綠民代藉治安事件政治操作：根本是「賴意代表」

國民黨立委王鴻薇22日指出，發生事件，當然必須檢討，但綠營部分民代已出現「撿到槍」的政治操作，目的不是改善制度，而是藉機修理台北市長蔣萬安，至於民進黨吳思瑤竟然說立委要求部會首長到立法院報告是在護航蔣萬安，抨擊吳思瑤根本是「賴意代表」。（王鴻薇提供／張睿廷台北傳真）

台北市街頭日前發生隨機殺人事件，社會關注警政應變與通報機制，不過台北市議員簡舒培因在臉書質疑台北市警方，遭網友抨擊。國民黨立委王鴻薇22日指出，發生事件，當然必須檢討，但綠營部分民代已出現「撿到槍」的政治操作，目的不是改善制度，而是藉機修理台北市長蔣萬安，至於民進黨吳思瑤竟然說立委要求部會首長到立法院報告是在護航蔣萬安，抨擊吳思瑤根本是「賴意代表」。

王鴻薇22日接受節目「千秋萬世」專訪時表示，簡舒培之所以遭到炎上，關鍵就在於心態惡劣，第一時間就急著點名蔣萬安，要求專案報告，看起來像是覺得撿到機會，想藉治安事件進行政治攻擊。王強調，檢討不是問題，盲目護航也不可取，但把公共安全當政治武器，才是真正令人反感之處。

王鴻薇指出，其實在事件發生後，就有台北市民代提出具體且可行的建議，例如在出現人員傷亡或煙霧攻擊等重大狀況時，立即對周邊民眾發布細胞簡訊，提醒注意安全，台灣科技條件成熟，只要人在附近，就能即時收到警示，台北市政府隨後已採納相關作法，這是跨黨派都支持的方向。

針對內政委員會要求相關部會到會報告，卻遭民進黨立委吳思瑤質疑是為了護航蔣萬安，王鴻薇直言，發生如此重大的治安事件，立法院要求行政部門說明，本來就是天經地義的監督職責，連這樣都要被罵，令人難以理解。

王鴻薇反問，吳思瑤竟然成為第一個跳出來指控「找很多人護航蔣萬安」的人，這樣的說法，究竟是民意代表，還是只聽命於特定政治意志的賴意代表；立委要求部會到立法院內政委員會報告這麼嚴重的事情，沒有任何問題，真正該被檢討的，是把公共安全議題政治化的操作心態。

