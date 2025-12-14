王鴻薇批閣揆不副署太荒謬 林沛祥籲賴清德跟在野黨坐下談 7

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

兼任民進黨主席的總統賴清德日前邀集民進黨籍立委便當會，定調行政院長卓榮泰「不副署」或「不執行」皆為合憲途徑。對此，國民黨立委王鴻薇今（14）日於臉書發文批評，民進黨上下，都已準備好跨過民主政治的底線，無視不分藍綠學者的反對與呼籲，讓「民主進步」4字蒙羞；而立委林沛祥則表示，執政黨與其想盡辦法不執行法案、不編列預算，倒不如藍綠白3黨主席好好坐下來談，「讓國家繼續前進，才是領導人該做的事」。

「賴清德反民主反憲政只為獨裁，人民選舉還有任何意義嗎？」王鴻薇指出，賴清德日前在民進黨便當會後宣布，傳出行政院針對立法院三讀通過的法案，將不副署。她批評，顯然民進黨上下，都已準備好跨過民主政治的底線，無視不分藍綠學者的反對與呼籲，讓「民主進步」4個字蒙羞。

王鴻薇進一步指出，該決議完完全全違反國人從小到大的法學常識，當一個法案由國人直接選舉授意的立法權，三讀通過，再加上全國人民直接選舉的總統公布，一個既非人民直選、權力來源又是單獨根據總統的行政院長，竟可用不副署不執行使其失效，以一人之力來否定中華民國全國人民的意志，民進黨膽敢用一場便當會來宣示其合理性，這憲政上的荒謬，顯而易見。

「更讓人無法接受的是，此舉無疑將使人民選舉毫無意義。」王鴻薇強調，行政權越權拒絕副署選擇性執行法案的作法，將使獨裁成為事實。

王鴻薇更對賴清德喊話，不要妄想一個便當會就改變國人法治常識，也不可能靠青鳥側翼集體洗觀念，就想洗腦常人普遍認知，我國法治教育沒有到這麼鄉愿，「台灣人也都知道倒閣弄不到賴清德，但那反民主反憲政想獨裁的狐狸尾巴，早已曝露在國人眼前」。

林沛祥則表示，卓榮泰將不副署或不執行，做為政治上的攻擊武器，是完全扭曲《憲法》、完全扭曲法律的意義，並且在實質上打臉賴清德；因為不副署是行政院的法律動作，特地去否決總統府公布的法案，如果真的這樣做，就是很明顯「賴卓體系名存實亡」，甚至行政院長極度不同意總統做任何事情。

林沛祥認為，行政院與其想盡辦法，要將立法院三讀通過的法案，透過總統府也好、透過行政院也罷，不執行、不編列預算，如此這般違法亂紀，倒不如就請賴清德與在野黨主席鄭麗文、黃國昌好好坐下來談。

林沛祥強調，如何讓國家繼續前進、把焦點恢復到民生議題上、將外交情勢好好平復下來，「這才是一個國家領導人、國家執政黨、國家領導階層，應該做的事情」。

