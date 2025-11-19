王鴻薇指經濟部失職 空殼公司來台洗錢買豪宅

（中央社記者劉世怡台北19日電）太子集團涉跨國詐欺洗錢，立委王鴻薇指經濟部機關失職，導致空殼公司來台洗錢買豪宅等，渾然不知，建議法務部整合打詐團隊，以此例做檢討。法務部長鄭銘謙回應會檢討補漏。

立法院司法及法制委員會邀請司法院副秘書長、法務部長、調查局長、行政院打擊詐欺指揮中心指揮官等就「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效，以及參考新加坡打詐鞭刑入法之可行性評估」進行專題報告，並備質詢。

王鴻薇引用資料表示，柬埔寨太子集團在台以聯凡等8家空殼公司名義，持有11戶豪宅及29輛超跑；太子集團將不法利益從海外匯入台灣。外資來台成立公司，都需透過經濟部審核，外資買房也有法令管制，因此經濟部商業發展署涉失職，針對空殼公司大量交易去買豪宅、名車來洗錢，渾然不知。

對此，經濟部商業發展署副署長陳秘順表示，公司的設立登記有多項法定程序，設立公司的資金須透過會計查核簽證，公司在設立過程會開立一個籌備戶頭，設立完成會轉為公司帳戶。公司設立後，如果6個月沒有正常營業，可以命令解散，但其實空殼公司與無營業公司，概念是不同的。

王鴻薇建請法務部，以太子集團為案例做檢討，所有相關部會有漏洞或疏失部分，補破網補起來，誰沒在防堵須負起責任。

法務部長鄭銘謙回應，會檢討補漏，這部分會回饋給各機關權責單位，會有精進策進作為。

針對太子集團案辦案啟動時機，民眾黨立委黃國昌表示，美方10月8日起訴首腦陳志、10月14日宣布制裁名單，台北地檢署10月15日才分案查辦，如果如媒體報導調查局很早就掌握，那到底做了什麼事，而且依資料所示，太子集團早年在台的賭博網站，檢方僅查辦將工程師起訴，但重要的張姓負責人卻跑掉發布通緝。

調查局長陳白立表示，針對太子集團涉洗錢部分，洗錢防制處有接獲情資，也有分享給檢警與國際友邦人士，並根據銀行異常通報逐步標訂洗錢資產，辦案與美方同步；至於太子相關案件，在民國112年、今年共2次報請檢方指揮偵辦。

陳白立提及，張姓負責人是110年獲不起訴，應是證據連結問題，後來是因太子集團內訌、張姓負責人涉侵占新台幣9億資金挨告潛逃才遭通緝，即2案內容不同。

針對新加坡打詐鞭刑入法的可行性部分，民進黨立委吳思瑤表示，亂世用重典，攻心才是上策，如果有鞭刑就會有效赫阻，可以讓治安變好，這是很大的問號；實際依據Numbeo資料庫全球安全指數報告，台灣治安在國際排名第4名，領先使用鞭刑的新加坡（第10名），是否真的要研議鞭刑上路。

對此，鄭銘謙表示，鞭刑是之前英國殖民時期留下來，後來英國也廢除掉，台灣各界對採用鞭刑制度仍有正反意見，有待凝聚共識，他認為可能有違反酷刑及人權公約的疑慮，執行也有安全上的問題，因此尚須研議評估，鞭刑制度可行性部分昨天已納入刑法研究修正小組會議討論議案。

司法院刑事廳長李釱任表示，可能要回溯探討刑罰的目的，鞭刑逐漸被視為不文明且具酷刑性質的刑罰，在人權公約上，更明確禁止酷刑及侮辱性待遇，使多國紛紛廢止鞭刑，這部分涉及國內刑罰體系及人權保障等多面向，應謹慎審酌。（編輯：方沛清）1141119