王鴻薇指美國進口小客車0將關稅 消息人士：是真的

立委王鴻薇表示，根據她所掌握到的訊息，美台關稅談判，我方已經同意美製小客車及汽車零組件自協定生效日起降至「零關稅」，保留中小貨車部份降稅。（攝影／鄭國強）

立委王鴻薇9日晚間表示，根據她所掌握到的訊息，美台關稅談判，我方已經同意美製小客車及汽車零組件自協定生效日起降至「零關稅」，保留中小貨車部份降稅。另外，在協定生效後六個月接受符合美國聯邦汽車安全標準及美國排放標準。

2月10日經濟部將召開「汽車製造產業座談會」，對象是國產車製造業者，並未包括進口車業者。會議中將有對國內車商的遊說。9 日晚間，立委王鴻薇已先「劇透」表示美國進口小客車和零組件將為0關稅。

王鴻薇在臉書寫到，台美關稅協議內容為何要黑箱到最後一刻？鄭麗君赴美已經準備簽下城下之盟，但相關市場開放降稅仍然不敢向國人報告。

經濟部將和國產車商開會，傳美國進口車將0關稅

「根據我所得到的訊息，我方已經同意美製小客車及汽車零組件自協定生效日起降至「零關稅」，保留中小貨車部份降稅。另外，在協定生效後六個月接受符合美國聯邦汽車安全標準及美國排放標準。」王鴻薇說。

一位常和有關政府部門開會、諮詢的業者表示，美國進口小客車0關稅「是真的」，汽車貿易這一點是美方貿易談判訴求的重點。

以南韓為例，根據《美韓自由貿易協定》（KORUS FTA），絕大多數美國製造的車輛進入韓國為 0 關稅。而越南則在去年以美國車進口0關稅換取川普政府的低關稅回應。

就算美國車沒關稅，却還有貨物稅

至於台灣，這位業者表示，據說很快就會出爐，進口美國製造，而非第三地運過來的汽車，將可享用0關稅待遇，屆時首當其衝的汽車是在新台幣80到110萬元的國產車會首當其衝，首波受惠車則是對應或是鄰近此價格帶的美規車，如Tesla的入門級車款。

而且就算0關稅，本身還有貨物稅，此外，買美國車，上購車後的養護成本考量下，業者認為，消費者預算要從買國產車轉移至高價進口車的可能性並不高。

(原始連結)





