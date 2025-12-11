王鴻薇控炸藥標案淪「小吃店快篩」翻版 顧立雄：關鍵在代理資格

顧立雄強調取得標案關鍵在廠商代理能力，非自製產能。

國民黨立委王鴻薇昨（10日）對國防部一項決標金額高達5.9億元的「RDX海掃更炸藥」採購案提出質疑，指得標廠商「福麥國際室內裝修公司」的背景可疑，並質疑此案是繼「小吃店進口快篩劑」後的翻版。對此，國防部長顧立雄今（11日）出面回應，強調該採購項目為國內無自製產能的火藥原物料，只要廠商具備國際貿易代理商的資格，能向原廠取得輸出及來源證明，經查證屬實即可履約。

針對外界質疑得標廠商的背景，國防部當天便發布新聞稿澄清，此案採購的火藥原物料國內廠商無法產製，因此招標文件要求廠商須具備「國際貿易業」資格。國防部指出，「福麥公司」經查驗擁有16項營業項目，包括「化學原料批發業」及「國際貿易業」等，並非僅從事「室內裝修」，完全符合招標文件規定，且報價金額在底價範圍內因此決標。

廣告 廣告

顧立雄今（11日）在立法院受訪時進一步說明，此類採購案的關鍵在於代理進口能力，而非要求廠商具備自製產能。顧立雄表示：「最主要它是代理進口，而不是需要有自製的產能，所以相關從事國際貿易業者，只要有辦法取得，就能夠提供需要的火藥原物料。」

顧立雄強調，國防部將嚴格查驗廠商提供的原廠輸出許可證明和原廠來源證明，只要具備代理能力，能否取得原料「坦白講這是一翻兩瞪眼的事情」，可以明確認定。

面對王鴻薇質疑此案是「小吃店進口快篩」的翻版，顧立雄回應：「國內沒有自製產能，只要有代理商資格、能夠向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，提供火藥原物料，經過國防部查證屬實，那就可以履約。」國防部承諾將嚴格落實交貨時的產品查驗和原廠文件查證，確保交貨品質及產地來源無虞。





更多《鏡新聞》報導

王鴻薇脫口台灣是「城市」 民進黨批自我矮化：可回去選議員

參選前夕遭爆霸凌黑歷史 羅智強愛將認「調皮搗蛋」願當面致歉

劉寶傑再轟馬英九賣台 重申兩岸非內政：接受「家務事」將自斷外援