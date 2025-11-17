王鴻薇揭「洗產地」廠商獲680萬空軍標案 國防部：了解中

台北市 / 綜合報導

國民黨立委王鴻薇去年4月，揭發承攬採購中科院飛彈製造原物料的一間廠商，涉嫌「洗產地」還持續得標國防部標案。而該公司陳姓負責人，名下還共有3家公司，在114年得標的國防部標案達30案、將近1億元，且該負責人今年6月，被桃檢依詐欺未遂等罪名起訴，從政府採購網卻發現，還得標一件空軍680萬支架組件採購案，對此，國防部表示，正在持續了解當中。

廠區空蕩蕩電扇轉轉轉，這是去年就被踢爆進口飛彈原料，含有中國產品涉嫌透過越南廠商「洗產地」的廠商，而且網站上顯示陳姓負責人，名下有三家公司實際登記地都在這，國民黨立委王鴻薇踢爆，他們這幾家相關公司，114年陸續從陸海空軍到空勤總隊，得標國防相關標案，近9196萬快要上億元。

立委(國)王鴻薇說：「最扯的事情是，而且經過檢調起訴，竟然不動如山，仍然可以這家被起訴公司，能夠繼續去承包空軍司令部的，680萬的標案。」王鴻薇質疑為何列入「黑名單廠商」，還能持續獲得國防標案，列出事件時間軸，111年10月中科院就發現，原料承包商用中製品113年遭揭發，國防部就承諾請中科院提供名單落實招標管制，甚至今年6月，陳姓負責人遭桃檢依詐欺未遂等罪起訴，10月中國防部卻還公告，該廠商得標空軍680萬，關於兩項支架組件相關採購案。

立委(國)王鴻薇說：「應該有所謂三振條款，一而三再而三讓這些有問題的廠商，繼續得標，會讓外界質疑是不是有人上下其手。」藍委質疑沒落實審查，對於案件國防部則表示正在持續了解當中。

