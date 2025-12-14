王鴻薇曬「憲法危機」圖卡批賴清德獨裁 網回嗆：趕快提倒閣
國民黨靠著立委人數優勢日前三讀通過反年改修法，總統賴清德12日po文強調「年改絕對不能、也不該走回頭路」，相關消息曝光引發外界熱議。王鴻薇昨（13）日po文，曬出一張「憲法危機」圖卡，不滿指行政院針對立法院三讀通過的法案，總統公布後，行政院「不副署」或「不執行」都被民進黨內認定為沒有違憲，「顯然，民進黨上下，已經準備好跨過民主政治的底線」，該篇po文曝光後，反而引起許多網友留言回嗆「趕快提起倒閣」。
針對國民黨近日通過充滿爭議等法案，總統賴清德與民進黨立委便當會後，傳出接下來行政院可能採取「不副署」或「不執行」的方式，以行政權方式來制衡立法權。
對此，王鴻薇昨天不滿於臉書po文，曬出一張「憲法危機」圖卡，批評賴清德反民主反憲政只為獨裁，「人民選舉還有任何意義嗎？」她認為這完完全全違反法學常識，「當一個法案由國人直接選舉授意的立法權，三讀通過，再加上全國人民直接選舉的總統公布，一個既非人民直選、權力來源又是單獨根據總統的行政院長，竟可用不副署不執行使其失效，以一人之力來否定中華民國全國人民的意志」。
王鴻薇更批評，此舉無疑將使人民選舉毫無意義，行政權越權拒絕副署選擇性執行法案的作法，將使獨裁成為事實。「我國法治教育沒有到這麼鄉愿，台灣人也都知道倒閣弄不到你賴清德，但那反民主反憲政想獨裁的狐狸尾巴，早已曝露在國人眼前。」
王鴻薇該篇po文曝光，湧入許多網友留言回嗆，「趕快提起倒閣」「可以對行政院提出不信任案啊……加油」「為什麼要亂說，以前郝柏村就做過」「立法權獨裁，行政權去抗衡有什麼不對？」「廢話不用多說，請直接倒閣正面對決。」「國民黨既然代表人民多數。就倒閣重選。讓全民展現挺國民黨。」
而根據《憲法》增修條文，國會可表決對行政院院長提出不信任案，如經全體立法委員1/2以上贊成，行政院院長應於10日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院。總統於立法院通過對行政院院長之不信任案後10日內，經諮詢立法院院長後，得宣告解散立法院。
